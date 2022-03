Bere caffè ogni giorno fa bene o fa male?

Sul caffè se ne dicono di cotte e di crude, c’è chi dice che sia un toccasana e chi invece lo demonizza. Vediamo cosa sostiene uno studio condotto da alcuni studiosi della McMaster University in Canada. Buone notizie per i consumatori abituali di una delle bevande più amate degli italiani, secondo lo studio “se si bevono da 3 a 4 tazzine di caffè al giorno, cioè da 600 a 800 mg di caffeina al giorno, si riduce il rischio di morte del 14% per malattie cardiovascolari”. Non solo, ma secondo questi studiosi ci sarebbe dei vantaggi anche per il colesterolo cosiddetto “buono”. Chi consuma caffeina in quantità moderate, avrebbe una minor produzione della “lipoproteina a bassa densità”, quella che è più comunemente conosciuta come “colesterolo cattivo”. Il dottor Galve, presidente di un comparto della della Società Spagnola di Cardiologia (SEC), sostiene che l’effetto benefico del caffè sia dovuto alla presenza di antiossidanti, che favorirebbero il contrasto all’invecchiamento cellulare. Attenzione però oltre le 4 tazzine, il rischio di avere un infarto aumenta.

Infine tutti gli studi sono effettuati sull'assunzione di caffè rigorosamente amaro, se ci mettete anche lo zucchero, l avlutazioni cambiano e non certo in meglio.

Il caffè è poi sconsigliato per chi soffre di reflusso gastroesofageo; e dopo una certa ora è sconsigliato un po’ per tutti, ma soprattutto per chi ha problemi di insonnia o ansia. Insomma come per tutte le sostanze, la cosa migliore è moderarne il consumo e tenersi infomati.