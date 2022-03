Fare pesi 1 ora a settimana riduce il rischio di mortalità del 20%

Uno studio recentemente pubblicato sul British Journal of Sports, ci offre l’ennesima conferma che lo sport allunga la vita. I dati sono assolutamente rassicuranti per gli sportivi: fare almeno 30-60 minuti di sollevamento pesi la settimana, può ridurre del 10-20% il rischio di mortalità, soprattutto a causa di malattie cardiovascolari, diabete e cancro.

Lo studio è stato condotto in Giappone da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Medicina e Scienza dello Sport dell'Università di Tohoku, elaborando i dati provenienti da 16 studi che hanno coinvolto 480 mila persone tra i 18 e i 97 anni, monitorate per 25 anni e che svolgevano attività aerobica o rinforzo muscolare. Proprio questo tipo di esercizio era associato con un un rischio inferiore del 10-17% di morte. Per quanto riguarda il diabete, i benefici sono più consistenti quando l’esercizio arriva a 60 minuti a settimana. Il massimo del beneficio si ha quando attività aerobica e rinforzo muscolare vengono praticati insieme.

Il rinforzo muscolare è poi fondamentale negli adulti per i benefici che apporta all'apparato muscolo-scheletrico; tra le attività che concorrono a questi benefici ci sono il sollevamento pesi, ma anche gli esercizi a corpo libero come addominali flessioni e squat; sono considerate come rinforzo anche attività come scavare e spalare.

Massimo Sacchetti, responsabile del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell'Università di Roma Foro Italico, ha commentato così lo studio: “L'allenamento di rafforzamento muscolare esplica una miriade di benefici perché agisce su tutti i gruppi muscolari migliorando la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana come, per esempio, portare le borse della spesa oppure, nel caso degli anziani, sollevare i nipotini. Inoltre, aiuta nella prevenzione degli infortuni perché favorisce una corretta meccanica dei movimenti, migliora la postura perché rinforza i muscoli del tronco prevenendo così la lombalgia e, infine, rafforza i tendini e i legamenti". L’attività aerobica andrebbe quindi accompagnata dal rinforzo, per uno stato di salute ottimale: “La combinazione dei due tipi di allenamento – spiega Sacchetti – è quella più efficace per il controllo della glicemia perché entrambi fanno utilizzare al meglio il glucosio da parte del muscolo".