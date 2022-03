Fare esercizio fisico diminuisce l'età biologica anche di 10 anni

Molti studi hanno dimostrato una chiara correlazione tra esercizio fisico e ringiovanimento rispetto all’età biologica. La risposta sta soprattutto nei telomeri, cioè i cappucci protettivi dei cromosomi. L’accorciamento e il deterioramento di questi cappucci è associato ad un invecchiamento cellulare; chi pratica sport con costanza ha i telomeri più lunghi.

Uno studio del 2008 ha constatato che gli individui che si esercitavano vigorosamente almeno 3 ore alla settimana erano quelli i cui cromosomi mostravano telomeri più lunghi e di 10 anni "più giovani" rispetto a chi non si allenava regolarmente. Uno studio successivo ha poi confermato il rapporto tra lunghezza dei telomeri ed esercizio fisico: chi si allena da 30 a 40 minuti ad alta intensità 5 giorni alla settimana appare biologicamente più giovane di chi si allena meno o fa una vita più sedentaria.

La chiave della giovinezza sarebbe quindi un esercizio ad alta intensità. Un esempio di questo tipo di attività è l’High Intensity Interval Training (HIIT), un metodo di allenamento cardiofitnes che alterna breve e intenso esercizio aerobico a recupero attivo con attività aerobica meno intensa (senza fermarsi mai davvero quindi). Se volete un’attività aerobica moderata potete invece scegliere corsa, nuoto, bici, ellittica, e l’intensità dipenderà da voi in molti casi. La cosa fondamentale è trovare qualcosa che vi piaccia per avere la costanza di praticare lo sport nel tempo e allungare così i vostro telomeri!