A 16 anni un ragazzo indiano sconfigge il campione del mondo di scacchi in carica

Si chiama R Praggnanandhaa e a soli 16 anni ha già realizzato uno dei suoi sogni più grandi: sconfiggere in una estenuante partita a scacchi il campione norvegese Magnus Carlsen, primo nel ranking mondiale di scacchi. La sua carriera nel mondo degli scacchi è iniziata da giovanissimo: a 10 anni era già diventato il più giovane International Master nella storia degli scacchi, nel 2018, il secondo maestro di scacchi più giovane del mondo. Ora il sedicenne è riuscito nell’impresa di diventare il terzo indiano a sconfiggere il campione norvegese ed il più giovane in assoluto.

“Pragg è uno dei giocatori di scacchi più ambiziosi della sua generazione – ha dichiarato il suo coach, Ramesh – Sapeva che gli scacchi sarebbero stati la sua vita già a 8 anni”. La prima cosa che ha dichiarato dopo aver sconfitto (in una partita online) il campione norvegese in notturna è stato: “Voglio solo raggiungere il mio letto ora”. Meritato riposo per la promessa indiana degli scacchi.

L’india sta emergendo sempre di più nel panorama scacchistico internazionale, è passata da avere 20 grandi maestri nel 2007 ad averne 73 oggi, nonostante l’ossessione principale indiana rimanga il cricket. Tra i grandi maestri indiano ci sono anche due donne, una è Koneru Humpy, 34 anni, campionessa del mondo 2019 di scacchi rapidi, una variante del gioco in cui un giocatore deve finire la partita in un tempo compreso tra 10 e 60 minuti.