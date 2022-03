Non gli piace il nome scelto dalla moglie per la figlia: la registra di nascosto cambiandolo

Avere un figlio mette alla prova l’intesa di coppia, fin dalla scelta del nome e questa storia ne è l’esempio lampante: un uomo ha raccontato su Reddit di aver registrato di nascosto il nome di sua figlia perché non poteva accettare il nome scelto dalla moglie. I due hanno discusso a lungo prima della nascita della piccola, ma senza mai trovare una soluzione: "Sono un uomo tradizionale, mi piacciono i nomi tradizionali con una storia e un significato profondi - spiega lui - Mia moglie, dall'altro canto, vuole chiamare nostra figlia in un modo unico, un nome a cui non penserebbe nessun altro al mondo".

Lei voleva nomi come come Hoohee, Joejie, Yabba e Buza, cosa totalmente inaccettabile per lui: "Questi nomi sono assolutamente ridicoli, non c'è nessun motivo di tipo culturale perché siamo entrambi occidentali, e probabilmente la penalizzeranno". La moglie al momento della nascita era decisa a chiamare la figlia Buza, ma lui ha agito di nascosto, non potendo sopportare questo nome. “Nessuno la prenderebbe mai sul serio con un nome come quello – si è giustificato l’uomo –era solo una sua fissazione, voleva a tutti i costi un nome unico senza pensare a cosa fosse davvero giusto per la bambina. Ho visto che lei si era completamente fissata con quel nome, e non c'era modo di convincerla. Il mattino seguente sono andato all'anagrafe a registrare la piccola per paura che lo facesse per prima mia moglie. Ho scelto un nome carinissimo, non troppo fuori moda, e ho pensato che potesse piacere a entrambi. Ma quando sono tornato a casa e gliel'ho detto, si è arrabbiata, ha detto che mi sono comportato male, ma penso che l'irresponsabile sia lei che voleva dare a nostra figlia un nome che le avrebbe potuto rovinare la vita". Qualsiasi nome abbia scelto l’uomo, agire di nascosto in questo modo. non è certamente un buon metodo per iniziare a essere genitori insieme.

Voi fareste mai una cosa del genere?