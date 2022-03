Quali saranno le professioni più diffuse nel Metaverso?

L’evoluzione di internet, il cosiddetto Metaverso, sarà una versione più immersiva del virtualee sarà presto realtà. Skuola.net e Geeks Academy hanno condotto un’indagine per comprendere quali saranno le professioni più diffuse e richieste nel Metaverso. Basti pensare che l’anno scorso le offerte di lavoro riconducibili alla blockchain negli Stati Uniti sono aumentate del 395% e che competenze in questo ambito sono le più richieste in Francia, Germania e Regno Unito, segno che qualcosa sta cambiando. La sola Meta (ex Facebook) creerà 10 mila nuovi posti di lavoro per lo sviluppo del suo metaverso nei prossimi cinque anni. Se volete andare sul sicuro optate per essere programmatori, sviluppatori, ingegneri dei software AR/VR, figure che già oggi in alcuni mercati guadagnano tra i 135mila e i 150mila dollari all’anno.

Il game design e in generale il design 3D avranno un ruolo fondamentale nella realtà virtuale che sarà sempre più realistica: i 3D game designers saranno responsabili della progettazione, della prototipazione e della creazione di ambienti virtuali e di esperienze 3D immersive. Fondamentali saranno le competenze in animazione, illustrazione e modellazione 3D con l’utilizzo di software come Unity 3D, Blender, Maya e Unreal Engine.

Oltre ai “classici” programmatori e sviluppatori, sarà fondamentale reperire esperti di cybersecurity perché l’economia e le nostre informazioni viaggeranno sempre di più in digitale. In generale ogni professione evolverà nella versione digitale di se stessa, come spiega Antonio Venece, direttore di Geeks Academy: “Stiamo entrando nell’internet a tre dimensioni. Il metaverso sarà la continuazione del reale nel digitale, al cui interno verranno riproposte, tra le altre cose, tutte le professioni esistenti nel mondo reale, che però avranno come denominatore comune, nonché prerequisito essenziale, le competenze digitali”.