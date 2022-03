La cena più costosa del mondo cucinata è stata cucinata a Madrid per Robert de Niro

Cosa ci fanno cinque chef prestigiosi nella stessa cucina di un lussuoso hotel madrileno? Preparano una cena d’eccezione per la star Robert de Niro. L’attore avrebbe rinunciato al cachet come testimonial del Madrid Fusión, congresso internazionale di gastronomia che dal 28 al 30 marzo, in cambio di una maestosa cena offerta. L’idea geniale è stata dell’agenzia Leo Burnett che ha contattato il divo con un messaggio chiaro, ma invitante: “Non abbiamo budget, ma un'offerta alla quale non potrà dire di no: il menù più esclusivo che sia mai stato elaborato, cucinato da 5 tra gli chef più famosi del mondo, solo per lei”. Solitamente per un lavoro di questo tipo avrebbe richiesto 300mila dollari, ma la cena gli è sembrata una buona alternativa. Non ci ha pensato su molto, De Niro, da buona forchetta, ha accettato. Quique Dacosta, Joan Roca, Mauro Colagreco, Martín Berasategui e José Andrés hanno preparato insieme un menù di 16 portate nella royal suite dell'hotel Mandarin Oriental Ritz di Madrid. Sei antipasti, otto secondi e due dolci, con i migliori prodotti spagnoli, tra i quali non poteva mancare lo Jamon d'annata che De Niro ha anche imparato a tagliare. Tra i secondi asparagi bianchi, tartufo e gamberi marinati in aceto di riso di Juan Roca, millefoglie di anguilla affumicata caramellata, foie gras, cipollotto e mela verde e tacos di nasello con kokotxas con emulsione di caffè e scaglie di paprika di Berasategui e poi barbabietola con sugo di caviale di Oscietra di Colagreco, fragole con panna e ricci di mare e anguille affumicate con piselli di Andrés. Non ci crederete, ma De Niro si è mangiato tutto quanto: “Pensavamo tutti che non ce l'avrebbe fatta a mangiare tutto – ha commentato Joan Roca – il menu in sé era già una sfida, perché erano tanti piatti e molto impegnativi, ma sono tornati indietro tutti vuoti”.