La casa vacanza fai da te smontabile che ti può cambiare la vita

Prefabbricati che passione. Se pensiamo alle case “già pronte”, ci vengono in mente delle tristi scatole di plastica usate per le emergenze; invece il mondo delle case prefabbricate si è evoluto prepotentemente negli ultimi anni, tanto che potrebbe essere una moda rivoluzionaria, quella di avere una casetta fai da te.

Ne ha parlato la rivista di design Yanko proprio in questi giorni, mettendo la luce su alcuni modelli pensati dallo studio A-Fold: belli, funzionali ed economici (rispetto a una casa in muratura). Queste strutture si distinguono per un ottimo isolamento termico e sonoro, hanno spazi ben organizzati e una struttura solida progettata per resistere a eventi naturali come nubifragi e terremoti. Quindi tutto il contrario di quello che uno potrebbe pensare di una casa mobile, cioè che sia insicura o fragile.

Sono case semplici, ma esteticamente appaganti; ricordano delle strutture scandinave o alpine. Hanno un impatto ambientale pari a zero; grazie ai pannelli solari che sono forniti, la casa produce da sé l'energia di cui ha bisogno chi la abita, tanto che sono definite “case passive”.

C’è chi le sceglie come abitazione con l’idea di spostarle entro qualche anno e chi ne fa un ufficio, magari immerso nel verde. Il tetto è spiovente e le finestre sono posizionate in posti tattici per la massima vivibilità. I costi di costruzione di una casa del genere sono un terzo rispetto a quelli di una casa in cemento; questo permette a queste belle casette ecologiche di avere prezzi assolutamente competitivi: che sia questo il futuro dell'edilizia, in un mondo dove tutti hanno sempre meno radici?