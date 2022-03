Isola dei Famosi: uscite le prime indiscrezioni sui nuovi concorrenti

L’Isola dei Famosi 2022 sta per prendere il via, sostituendo dal 21 marzo in palinsesto il Gf Vip, ormai agli sgoccioli. Al timone della trasmissione ci sarà nuovamente Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e da Nicola Savino, Alvin sarà invece l’inviato dall’isola. Il sito TvBlog ha fornito in anteprima i nomi dei concorrenti che formeranno il cast che quest’anno sarà diviso in tre categorie: i single maschi, le coppie e le single femmine. Le coppie dovrebbero essere formate da:

Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo

i Cugini di campagna

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo.



I maschi single potrebbero essere:

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

ll rapper Blind

il modello Roger Balduino.

Le single femmine probabilmente saranno:

L’ex gieffina Floriana Secondi

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djorkevic

Un cast decisamente variegato che sicuramente saprà dare spettacolo!