Il conto in banca ben fornito provoca piacere anche a letto

Uno studio ideato e portato avanti dallo psicologo George Gallup e dai suoi collaboratori della University At Albany, negli Usa, ha dimostrato che una donna raggiunge più facilmente il piacere se il partner è ricco. Lo studio è stato fatto intervistando delle studentesse universitarie eterosessuali e confrontando le caratteristiche del partner con la frequenza con cui le stesse ragazze raggiungevano il piacere. Gli aspetti considerati sono stati: il reddito del partner, la corporatura, la personalità e l’aspetto.

Cosa ne è venuto fuori? A procurare maggior soddisfazione sessuale alle donne è indirettamente il reddito. Infatti i dati dimostrano che le donne con i partner più abbienti fanno più sesso e sono più soddisfatte dall’atto sessaule; quindi la ricchezza del partner influirebbe sulla frequenza e l'intensita degli orgasmi. Ma occhio, i soldi non bastano; l’altro aspetto fondamentale è l’ironia: l’uomo deve saper far ridere la propria partner. Anche in questo caso si verificano relazioni più durature e soddisfacenti. Probabilmente non si tratta di una conseguenza diretta, quanto del fatto che un uomo benestante si dimostra anche più sicuro di sé e privo di preoccupazioni, cosa che in camera da letto aiuta; ma ridurre tutto al denaro è assolutamente riduttivo.