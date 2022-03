Uno studio dimostra che è possibile cambiare personalità (anche da adulti)

Un team di ricerca dell’Università di Zurigo, guidato dallo psicologo Mathias Allemand, ha cercato di capire, dopo una serie di ricerche precedenti, come fosse possibile cambiare personalità. L’analisi è partita dalla teoria dei Big Five che delinea la personalità individuale secondo 5 fattori:

coscienziosità

gradevolezza o amicalità

estroversione

apertura all’esperienza

nevroticismo o instabilità emotiva

Bisogna partire dal presupposto che la nostra personalità non rimane invariate nel tempo, alcuni aspetti si smussano, altri peggiorano, ma in un generale equilibrio che ci contraddistingue come individui. Allemand ha avviato un progetto di ricerca sull'uso di interventi mirati per aiutare le persone a perseguire i cambiamenti desiderati su alcuni tratti della personalità. "La personalità - ha affermato Allemand - può cambiare nell'età adulta, nella mezza età e persino nella vecchiaia. Questo cambiamento avviene senza alcun intervento, quindi, è un processo naturale ma anche un processo molto lento”. Simili cambiamenti possono essere accelerati rapidamente con trattamenti clinici per curare alcuni problemi di salute mentale. Allemand e colleghi hanno pubblicato uno studio che ha coinvolto 1523 persone che volevano cambiare la propria personalità. I partecipanti sono stati supportati lungo il percorso di cambiamento di tre mesi, da un'app per smartphone, chiamata “PEACH” (PErsonality coACH). Finiti i tre mesi, i cambiamenti della personalità auto-riferiti erano considerevolmente maggiori tra gli utenti dell'app rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Nello specifico le persone che avevano deciso di diventare emotivamente più stabili o meno nevrotici hanno notato cambiamenti positivi dopo aver utilizzato l'app per soli tre mesi, mentre quelli che desideravano diventare più estroversi hanno fatto progressi ma più piccoli. Per verificare la veridicità di questo cambiamento, sono stati intervistati anche amici e persone vicine ai partecipanti allo studio e tutti hanno confermato le tendenze registrate dai partecipanti stessi.

Cosa è necessario quindi per cambiare personalità?

La motivazione al cambiamento è fondamentale per riuscire a cambiare.

L'attivazione di"risorse", cioè amici e parenti che ti possano aiutare in questo percorso.

Provare ad agire diversamente , sperimentando. Sè una persona è un pò introversa e vorrebbe diventare più estroversa, è importante addestrare nuovi comportamenti mai provati prima, come parlare con uno sconosciuto, ad esempio. "Se desideri cambiare la tua personalità, è molto importante ampliare il tuo repertorio comportamentale", ha spiegato Allemand.

Riflettere su se stessi: "Con questo studio abbiamo cercando di dare ai partecipanti compiti per supportare le loro competenze di autoriflessione", ha dichiarato Allemand.

Come ben sappiamo per migliorare, prima bisogna essere coscienti dei propri difetti e poi essere motivati a cambiare. Coraggio, c’è sempre tempo!