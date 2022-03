Perché celebriamo la Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo?

Quella di oggi è una giornata simbolica in cui si celebra il riconoscimento delle conquiste femminili in termini di diritto, economia e polemica. In realtà oggi è anche un giorno per riflettere sulle discriminazioni che ancora esistono nei confronti delle donne. La ricorrenza è nata nei primi anni del Novecento; molti la collegano con quanto accadde nel 1911: un incendio in una industria tessile di New York uccise 146 persone, di cui 123 donne. In realtà la Giornata dedicata alle donne venne ufficializzata solo nel 1977 dall’ONU. Ci fu una risoluzione tramite la quale si propose a ogni Paese di istituire un giorno all'anno la "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" e molti Paesi scelsero proprio l'8 marzo per celebrare la Festa della donna.

In Italia la festa della donna è stata celebrata per la prima volta già nel 1922, ma il 12 marzo e non l'8. Nel settembre del 1944 nacque 'UDI, Unione Donne Italiane, che ha deciso di celebrare l'8 marzo la giornata della donna nelle zone liberate dell'Italia.La ricorrenza è poi diventata un simbolo femminista dagli anni ‘70 in poi, proprio in quella giornata nel 1972, in Piazza Campo de Fiori a Roma, si sono tenute importanti manifestazioni per legalizzare l'aborto.

La mimosa è il simbolo di questa festa dal 1946, scelto perché sboccia proprio in questo periodo dell’anno e perché si tratta di un fiore economico, adatto ad essere regalato da tutti. Il giallo poi è il colore della forza e della vitalità, simbolo di questa festa e delle infaticabili battaglie, condotte e ancora in corso, di tutte le donne. Auguri a tutte le donne e a tutti coloro che combattono per la parità di genere!