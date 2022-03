E se il magma fosse la nostra energia inesauribile a basso costo?

Un gruppo di ricercatori del MIT ha creato un’azienda, la Quaise Energy, che mira ad ottenere energia inesauribile a un costo risibile: il magma; per raggiungerlo però occorre un perforatore in grado di scavare per 20 km di profondità. Non è una novità utilizzare il calore terrestre, la geotermia, per produrre acqua calda ed energia: in Islanda, dove fonti di magma si trovano vicino alla superficie, l’85% dell’energia consumata è di natura geotermica, con un notevolissimo risparmio in bolletta.

Il magma sarebbe perfetto come energia, sostanzialmente inesauribile, basti pensare che con lo 0.1% del calore della Terra di potrebbe rispondere al fabbisogno di energia terrestre per 2 milioni di anni.

Quaise Energy sta lavorando alla costruzione di un lunghissimo girotrone, ossia un tubo sottovuoto dentro cui corre un fascio di elettroni che accelerati da un campo magnetico interno al tubo scatenano un’energia in grado di disintegrare qualsiasi tipo di roccia incontrasse sul suo cammino e raggiungere il magma terrestre. Questa energia sarebbe disponibile in ogni parte della Terra, proprio sotto il suolo, appena 20 km sotto. “La nostra tecnologia ci permetterebbe di avere energia in qualunque parte del mondo ci troviamo” –ha spiegato Carlos Araque, uno dei fondatori dell'azienda–“Questo consentirà alle generazioni future di vivere in un mondo alimentato da energia pulita”.