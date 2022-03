Vittorio Emanuele di Savoia avrebbe un figlio illegittimo segreto

Abbiamo sempre visto loro 3: Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di Maria José, sua moglie Marina Doria, ex campionessa svizzera di sci nautico e il figlio Emanuele Filiberto, figlio unico della coppia, sposato con l’attrice Clotilde Courau. Ma sembrerebbe che nel ritratto di famiglia manchi qualcuno: un secondo figlio, mai riconosciuto, avuto da Vittorio Emanuele, evidentemente non con Marina Doria.

Le indiscrezioni sono partite da Barbara d’Urso che durante un'intervista a Verissimo andata in onda su canale 5 ha parlato dei concorrenti della Pupa e il Secchione: “Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non lo ha mai riconosciuto, e probabilmente lo scopriremo lì”. A fare nomi e cognomi ci ha poi pensato il Giornale, seguito a ruota da Dagospia; si tratterebbe di Lorenzo Orsini, classe 2000. All’epoca Vittorio Emanuele avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un’avvocata che lo stava aiutando in alcune questioni legali. Orsini oggi è una star del web, studia giurisprudenza e ha quasi 140 mila follower. Il ragazzo è anche un rapper discretamente famoso che ha aperto concerti come quello di Ghali, di Gue Pequeno e di Achille Lauro.

Rimane tutto da confermare e La Pupa e il Secchione potrebbe essere il contenitore ideale per fare venire a galla la verità su un figlio di cui, se tutto fosse vero, forse Marina Doria non saprebbe nemmeno l’esistenza. Stando a quanto dice il Giornale, l’erede Savoia non avrebbe riconosciuto il secondogenito ma lo avrebbe regolarmente frequentato almeno fino ai 3 anni di vita. Vedremo se la verità è questa o si tratta di una grande bufala. Comunque un figlio illegittimo in una famiglia reale, non sarebbe una grossa novità!