Il nuovo metodo per tornare in forma: un workout brucia grassi e una ricetta a base di Prugne della California

Il fitness influencer Davide Campagna, famoso sui social come “Cotto al dente” ha ideato un percorso insieme al California Prune Board (consorzio che rappresenta i coltivatori di prugne della California), studiato appositamente per tornare in forma dopo la pigrizia invernale. Un allenamento core per bruciare calorie che va abbinato a una ricetta sfiziosissima, ma salutare: gli involtini di salmone e prugne.

Le prugne sono un’ottima fonte di energia, oltre che essere perfette per creare ricette particolari da bilanciare sapientemente nel gusto. In questi frutti è presente la vitamina B6 che allevia il senso di stanchezza, quindi sono perfetti da consumare post-allenamento; contengono anche vitamina K e sono fonte di rame e manganese.

Campagna ha presentato così il suo circuito: “Insieme al California Prune Board ho strutturato un workout core brucia grassi perfetto per ricominciare a prendersi cura del proprio corpo, da ripetere 2 o 3 volte la settimana, e una gustosa ricetta ideale come pre o post workout, a base di Prugne della California, l’alleato perfetto nella nostra dieta!”

Ecco il percorso:

40 sec CLAP CRUNCH: Partendo dalla posizione supina di crunch, sollevare le gambe e portarle a 90°. Alternando il movimento delle gambe, unite le mani, applaudendo, dietro alle ginocchia.

20 sec Riposo

40 sec KNEE TO SQUAT: Da una posizione inginocchiata, salire in posizione di squat usando prima la spinta di una gamba, tornare in ginocchio e alzarsi usando l’altra gamba.

20 sec Riposo

40 sec LYING LEG RAISE: Da posizione di squat, tenere le gambe belle dritte e sollevarle contemporaneamente verso l’alto, alzando anche il bacino da terra. Dopo di che scendere senza appoggiare mai le gambe a terra e ripetere.

20 sec Riposo

40 sec CROSS CLIMBER: Dalla posizione di plank alto, avvicinare un ginocchio verso il gomito opposto, torna in plank e ripetere dall’altro lato. Ripetere in modo alternato.

20 sec Riposo

40 sec AFFONDO CROSS TO POSTERIORE: Da posizione eretta fare un affondo posteriore incrociato e portare subito la gamba in posizione di affondo classico. Tornare in posizione eretta e ripetere alternando prima una gamba e poi l’altra.

Ripetere il circuito per 3 volte, facendo un minuto di pausa tra un ciclo e l’altro. L’ideale per ritrovare la forza fisica è fare ter sessioni di allenamento a settimana.