Il sesso in Italia dopo il covid: esiste ma è sempre più digital

Il Covid ha cambiato tutte le nostre abitudini, dal lavoro a come interagiamo con gli amici. Ma anche il sesso non è escluso dalle conseguenze della pandemia. Dopo l’esplosione delle dating app e degli incontri online, il Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia (SIA) ha voluto anticipare quelle che probabilmente saranno le tendenze dei prossimi anni.

Grazie a un sondaggio online eseguito su 1.559 adulti, è venuto fuori che oltre il 50% ha presentato un calo dell'intimità relazionale durante la pandemia Covid, ma il 20% ha ampliato il proprio approccio sessuale con nuove modalità. Visto che il tatto è stato per forza di cose messo da parte, altri sensi hanno acquisito una maggiore importanza: ad esempio l’udito, attraverso suoni erotici e parole provocanti. Un’altra tendenza in espansione è il mindfulness sex che prevede l’utlizzo della meditazione per un’esperienza sessuale pià appagante che passa attraverso una maggiore consapevolezza e attenzione ai dettagli del momento che si sta vivendo.

"Il piacere a distanza diventerà normale, tanto più che la tecnologia offre soluzioni sempre migliori. Il cybersesso necessita però di conoscenze per essere in grado di esprimere fantasie e desideri attraverso i media audiovisivi e testuali", precisa Marco Silvaggi, psicologo e sessuologo, socio straordinario della SIA.

Per scoprire una nuova sessualità si può per fortuna fare riscorso a una figura innovativa: il sex coach, un esperto della sessualità che può illustrare le nuve frontiere del sesso digitale e nuove modalità per vivere la sessualità del terzo millenio. Il sesso digitale non può sostiturie quello “reale”, ma sicuramente aiuta a sopperire alle mancanze di una relazione a distanza e ad arricchire le relazioni tradizionali.