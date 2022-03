Come si fa a essere felici (anche dopo i 50 anni)?

Molti studi in passato hanno indagato da cosa derivi la felicità; in particolare nel 1938 i ricercatori della Harvard Medical School coinvolsero alcuni studenti in un’indagine scientifica, seguendoli fino all’età adulta. Ogni anno o due, i ricercatori chiedevano ai soggetti di parlargli del loro stile di vita, delle loro abitudini, dei loro rapporti personali, della loro attività lavorativa e della loro felicità. Lo studio è andato avanti per oltre ottant’anni. Ovviamente la varietà era enorme all’interno del gruppone, ma si identificavano due tendenze, quella delle persone “felici-sane”, che godono di buona salute fisica e mentale e conducono una vita appagante e all’estremo opposto le persone “tristi-malate”, con scarsa salute fisica, mentale e appagamento. Grazie a questo studio del 2011 due ricercatori hanno individuato alcune attività che influiscono sul nostro futuro e su cui abbiamo il controllo: fumo, consumo di alcol, peso corporeo, esercizio, solidità emotiva, istruzione e rapporti personali.



Da questi elementi derivano le regole per la felicità in età avanzata:

Non fumare , l'influenza negativa sulla salute è troppo grande, non ne vale la pena.

, l'influenza negativa sulla salute è troppo grande, non ne vale la pena. Non bere troppo . Come il fumo, esagerare non fa bene. Una birretta ogni tanto invece è un toccasano almeno per l'anima.

. Come il fumo, esagerare non fa bene. Una birretta ogni tanto invece è un toccasano almeno per l'anima. Mantenere un peso corporeo adeguato .

. Dare la priorità al movimento . Trova un'attività fisica che ti piace e praticala con regolarità, fosse anche correre dietro al tuo cane.

. Trova un'attività fisica che ti piace e praticala con regolarità, fosse anche correre dietro al tuo cane. Rafforzare la vostra capacità di adattamento . Mettiti alla prova. per cambiare, basta essere diversi.

. Mettiti alla prova. per cambiare, basta essere diversi. Continuare a imparare. Leggere, viaggiare e informarsi aiutano a mantenerci vitali.

Leggere, viaggiare e informarsi aiutano a mantenerci vitali. Coltivare rapporti a lungo termine e stabili. L'uomo è un animale sociale, abbiamo bisogno degli altri.

Sembrano semplici regole, ma molte di queste sono difficili da mettere in pratica.

Ovviamente non per tutti è possibile perseguire interamente tutti quanti questi punti, se dovete scegliere, quello relativo alle relazioni sane e appaganti e durature è il cardine più importante per costruire una vecchiaia felice: concentratevi su quello se non riuscite a tenere fede alle altre linee guida.