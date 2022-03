In Inghilterra esiste una prigione senza sbarre dove i detenuti sono “residenti”

Hmp Five Wells è una prigione che si trova in Inghilterra, a Wellingborough, e ha aperto da poco i battenti. Si tratta di un luogo che sta facendo parlare di sé perché ha ben poche cose in comune con una normale prigione. Non ha le sbarre alle finestre, qui c’è una grande attenzione al linguaggio e i detenuti sono chiamati “residenti” che occupano le loro “stanze” e non celle.

Per il direttore della prigione, il signor McLaughlin, Five Wells è "votata alla riabilitazione e al reinsediamento", la punizione è il fatto di non poter uscire, ma non per questo bisogna essere privati della propria dignità. Qui i residenti possono scegliere tra 24 laboratori; c'è quello per diventare barbiere, per imparare a riparare le biciclette, l’auto e laboratori di idraulica e stampa. Chi lo desidera può anche fare pet-therapy con dei simpatici cagnolini. I residenti possono avere accesso alla palestra o giocare a ping pong, anche a seconda della loro condotta.

"Alle persone piace sentirsi valorizzate, questo è il mio punto di vista –ha commentato McLaughlin– Tutti coloro che sono incarcerati oggi saranno rilasciati un domani. Voglio che si sentano pronti per entrare a far parte della comunità. Devono sentire di valere qualcosa, di avere qualcosa da offrire e qualcosa da restituire al mondo lì fuori”, ha aggiunto.

Quando usciranno da qui i residenti avranno concluso un percorso che gli avrà insegnato un mestiere o almeno trasmesso alcune abilità, starà poi a loro non ricommettere gli errori del passato.