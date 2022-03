5 chiamate assurde che la polizia ha ricevuto per davvero

Su Reddit un agente di polizia ha voluto condividere le chiamate più strane che gli sia capitato di ricevere durante la sua carriera. La gente a volte è davvero strana.



“Vorrei denunciare una rapina”

“Mi racconti cosa è successo?”

“Sono al Burger King, ho ordinato 6 crocchette di pollo e me ne hanno date solo 5”.

TU TU TU TU TU

Un ragazzo ha chiamato la polizia per riportare un incendio che divampava nella foresta: "Una luce rossa tra gli alberi”, poi il silenzio. Si trattava del sole che sorgeva. Il ragazzo ha poi ammesso che non era abituato a svegliarsi così presto.



Una donna ha chiamato per segnalare la presenza di uno squalo nell’Oceano. “Sì, signora, è lì che li teniamo di solito”.



Un uomo ha chiamato la polizia nel panico, riferendo di aver visto un estraneo in bagno; così la polizia lo ha raggiunto con degli agenti e insieme hanno perlustrato la casa senza trovare nulla. Alla fine in bagno gli agenti hanno notato un grosso specchio e hanno intuito che l'uomo aveva visto nel buio il suo stesso riflesso scambiandosi per un ladro!

“Mi potreste portare del latte?” Il nipote di un’anziana signora racconta che la nonna, ormai impossibilitata ad uscire, chiama spesso il numero di emergenza per farsi portare a casa il latte, i vigili del fuoco, inteneriti, lo facevano sempre volentieri!

In generale però, i numeri di emergenza si devono fare solo se ci si trova davvero in pericolo!