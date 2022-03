Avete mai pensato di comprare un villaggio intero? Costa meno di 1 milione di dollari

Se siete persone che non si accontentano di una modesta dimora singola, sappiate che addentrandosi nei meandri della rete è possibile incappare in interi villaggi in vendita. Sul sito immobiliare Love Property ce ne sono molti, tra questi però salta all’occhio uno particolarmente economico. Potrete aggiudicarvi un villaggio di nome Scenic per soli 700 mila euro; il villaggio si trova nel South Dakota: case, strade, infrastrutture e tutto ciò che lo compone, sarà vostro per quella modesta cifra. Certo non è l’ideale per andarci a vivere da soli perché è completamente disabitato, ma se avete molti amici disposti a seguirvi potreste creare una nuova comunità, di quelle magari un po’ hippie che condividono la stessa filosofia di vita e allevano i figli in comune. Oppure se avete un progetto imprenditoriale che richiede molti spazi e strutture, potrebbe essere una soluzione relativamente low cost; sappiate solo che oltre rimboccarvi le maniche servirà portare lì anche i clienti trattandosi quasi sempre di luoghi completamente deserti. Ad esempio in Spagna qualche mese fa era in vendita un villaggio dal nome molto esplicito: El Mortorio, altro che movida iberica! Ma esistono anche in Italia interi villaggi in vendita, si trovano soprattutto in Toscana e sono antichi borghi che costano decisamente di più di quelli americani, ma poi ci sono eccezioni come Valle Piola, in Abruzzo che può essere acquistata per meno di 600mila dollari, e c’è anche una chiesa medievale. Solo per veri megalomani!