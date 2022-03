Pesce creato in laboratorio: sostenibile e senza sostanze tossiche

Il pesce è un alimento molto sano, inserito praticamente in ogni dieta. Su di esso aleggia però sempre il pericolo della contaminazione di mercurio che spesso spaventa i consumatori; senza parlare delle remore per gli allevamenti ittici intensivi che stanno danneggiando l’ecosistema. Un nuovo trend che si profila all'orizzonte è il pesce cell-based, prodotto in laboratorio. Si parte con l’estrazione di alcune cellule dal tessuto dell’animale e si mettono in incubatrice per farle proliferare. In un secondo momento vengono strutturate per replicare il prodotto desiderato. Si tratta di prodotti sicuri perché non contengono microplastiche o sostanze tossiche e sono alimenti vegani.

I dubbi, però, ci sono anche su questi prodotti alimentari innovativi, per far crescere le cellule senza contaminazioni, infatti, spesso vengono utilizzati gli antibiotici. I benefici per il clima e l’ecosistema non sarebbero così importanti, sia perché la produzione è ancora troppo limitata, sia perché l’incubazione delle cellule richiede infatti temperature controllate, ottenute mediante energia risultante da combustibili fossili. Infine il prezzo per queste biotecnologie è ancora proibitivo per un consumo regolare. Il pesce non è l’unico prodotto cell-based su cui si lavora; il settore della carne cell-based è il più sviluppato perché fa gola a molti amanti della carne che cercano valide alternative più sostenibili. Esistono anche latte e uova cell-based. Rimane aperta la questione se questi alimenti si possano considerare o meno vegani, visto che sono identici ai prodotti animali e ai loro derivati, però nessun animale è morto o è stato sfruttato per la loro creazione.