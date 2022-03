Cameron DIaz rivendica la sciatteria: “Non mi importa del mio aspetto e non mi lavo mai la faccia”

Era un po’ che non si sentiva parlare di Cameron Diaz, recentemente però l’ex star di Hollywood ha partecipato al podcast della BBC Rule Breakers e, intervistata da Michelle Visage, ha parlato della sua vita post-hollywood: "Raramente penso al mio aspetto durante il giorno e non mi lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale...che prendono polvere sugli scaffali". La sua vita è molto cambiata da quando ha deciso di allontanarsi dai riflettori: "Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia... sono una bestia!", ha dichiarato. Le ultime esperienze con il mondo dello showbiz non sono state positive per l’attrice, che ha deciso di cambiare totalmente aria: "Sono stata vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi... Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, come una bestia!".

Chiuso il capitolo cinema, Diaz si è data all’alcol, cioè produce vini, ha creato un’etichetta di nome Avaline e nel gennaio 2020 ha avuto una bimba con il marito Benji Madden, nata da madre surrogata. L’attrice non potrebbe essere più contenta di essersi lasciata alle spalle i riflettori e di godersi quella che secondo lei è la vera felicità: la sua famiglia.