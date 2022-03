E se il mal di schiena è psicosomatico?

Quando si ha mal di schiena si va subito a ricercarne le cause in qualche trauma fisico che proviene da ossa, articolazioni o muscoli, ma a volte il mal di schiena può avere un’origine psicosomatica, infatti è proprio sulla schiena che si concentra molto nervosismo. Bisogna sempre consultare il medico per avere una diagnosi puntuale, ma alcuni sintomi possono essere campanelli di allarme di un malessere interiore.

Se il dolore è nella parte bassa della schiena, potrebbe essere a causa del (non) sesso. Potrebbe succedere se ci sono dei blocchi sessuali, dovuti a un’eccessiva moralità: la cura? Lasciati andare!

Se hai il torcicollo, o tensione in quella zona del corpo potrebbe essere dovuto alla paura di affrontare una situazione spiacevole. Ritrarre il collo è un gesto di chi ricerca protezione, provando a chiudersi in sé. Affronta i tuoi fantasmi!

Se più che dolore, accusiamo stanchezza e diffuso indolenzimento alla schiena, la causa potrebbe essere l’insofferenza. Forse c’è qualcosa che non riusciamo ad accettare, ma nemmeno a rivoluzionare. Agite!

Se accusate delle fitte improvvise, come punture, probabilmente state affrontando un imprevisto. Rilassatevi, state reagendo bene.

Se avete il bacino bloccato e una certa rigidità muscolare, probabilmente vi sentite un po’ troppo controllate, frenate e siete vittime dei sensi di colpa. Smettetela di giudicarvi!

Infine se l’indolenzimento percorre la schiena al centro, forse c’è qualcosa in ambito professionale o familiare, che sta cambiando. Il cambiamento si ripercuote sulle vostre vertebre. Siate forti, ma fatevi aiutare.