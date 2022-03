Elodie e il video troppo sexy per qualcuno: “Sono una smandrappona orgogliosa”

Abbiamo imparato negli anni a capire che Elodie non le manda a dire; anche questa volta ha risposto alle critiche sul video del suo singolo “Bagno a mezzanotte”, uscito meno di una settimana fa e ritenuto troppo osè. La cantante appare in un succinto vestito nero che la mostra in versione panterona mentre danza sotto la pioggia e mette in mostra tutta la sua bellezza. Qualcuno però lo ha ritenuto eccessivo, definendola “smandrappona”. Elodie però non si è scomposta è ha risposto via social a chi ha ritenuto il suo video “too much”: “Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati”. Che il carattere non le manchi, è cosa nota: “Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All'estero è normale mostrare il corpo. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent'anni fa: è normale. Non c'è niente di male. È bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare... E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”.

Elodie non solo è una donna libera che non ha paura di mostrarsi, ma è anche un’artista dal cuore grande che ha deciso che il ricavato del singolo andrà devoluto in beneficenza per finanziare i progetti di Save The Children a sostegno dell’Ucraina, colpita dalla guerra, “per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra”. Complimenti per il video e l’iniziativa!