Cecilia Rodriguez vittima dello scherzo delle Iene perde le staffe

Ormai gli scherzi de Le Iene sono l’incubo di tutti i vip a causa della loro crudeltà. Questa volta la vittima è stata Cecilia Rodriguez, la showgirl e modella argentina, sorella di Belen. Complice della redazione il fidanzato Ignazio Moser che ha collaborato per la riuscita dello scherzetto. Cecilia aveva già dato dimostrazione di essere piuttosto irritabile sull’argomento boyfriend, tanto che si era innervosita sui social nei giorni scorsi con chi le chiedeva in continuazione del suo fidanzato: “Andate sul suo profilo e chiedete a lui, non sul mio. Mi avete rotto. O lo capite oppure mi tolgo da Instagram e mi dedico a altro”.

Le Iene hanno così deciso di sottoporla di fronte a uno stress test: per tutta la serata tutti quelli che hanno incontrato (uomini e donne) hanno avuto occhi solo per il fidanzato Ignazio, senza degnarla di uno sguardo. L’effetto è esilarante e lei regge bene, fino a che non spunta una ragazza che sostiene di aver dato un bacio a Ignazio. A quel punto Rodriguez non ci vede più, minaccia il fidanzato di tirargli una “pizza” davanti a tutti e lascia il locale. “Non mi toccare o chiamo la polizia”, e lo colpisce con la borsetta, come nelle migliori scenette da commedia all'italiana. Alla fine solo l’intervento della iena Stefano Corti, autore dello scherzo, placherà gli animi di una furente Cecilia Rodriguez che ha confermato di essere infastidita dal fatto che tutte le attenzioni su Instagram siano rivolte a lui. La modella ha poi confessato sui social: “Sono argentina, sono gelosissima del mio uomo, sono fatta così ragazzi!”. E finalmente in questa occasione ha trovato la solidarietà delle follower che le hanno dato il loro appoggio.