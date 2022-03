Il 15 marzo inizia La pupa e il secchione ma gli imprevisti già non mancano

Domani 15 marzo andrà in onda la prima puntata de La pupa e il secchione, ma non mancano le difficoltà. Una delle pupe annunciate, Paola Caruso, è stata colpita da un fortissimo attacco di allergia a causa della polvere presente sulla moquette dell'albergo, l’accaduto l’ha costretta a una corsa in ospedale dove è stata curata, ma non ha ancora recuperato del tutto. A raccontare la sua disavventura è stata la pupa stessa, attraverso alcune storie su Instagram, fatte direttamente dalla barella dell’ospedale "Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa. Però io sono allergica alla polvere e agli acari e nell'albergo c'era la moquette. Ho resistito i primi giorni poi alla fine non ce l'ho fatta più perché questa tosse è aumentata fino a che non ho più respirato più e ho chiamato l'ambulanza". In ospedale ha ricevuto la terapia, ma ha detto di non essere molto in forma. Recupererà in tempo?

Altro nodo da sciogliere la partecipazione o meno al programma di Lorenzo Orsini, sedicente discendente della Famiglia Savoia, cioè a suo dire figlio illegittimo dell’ex re Umberto II. Il ragazzo sarebbe stato accusato da Mediaset di aver mentito sulla sue nobili origini e anzi di aver pagato i giornali per diffondere la notizia che doveva essere esclusiva del programma. Pare che il giovane rapper non sia nemmeno più in quarantena, misura a cui sono sottoposti tutti i concorrenti prima dell’ingresso nella villa del programma. Insomma la trasmissione parte all’insegna dell’incertezza, della polemica e della curiosità!!