La principessa Charlene di Monaco è tornata a casa

Un comunicato del palazzo del Principato di Monaco ha annunciato il 12 marzo il ritorno a casa della principessa Charlène di Monaco. La nota recita che la principessa “ha avuto l'approvazione dei suoi medici per continuare la sua convalescenza nel principato, con suo marito e i suoi figli". Nelle prossime settimane dovrebbe quindi riprendersi del tutto e riprendere gradualmente le sue attività ufficiali.

La principessa ha vissuto dei mesi molto difficili: è tornata il 23 novembre scorso, dopo 8 mesi trascorsi in Sudafrica dove ha contratto una brutta malattia; da allora è rimasta per mesi in un istituto specializzato per ritrovare un buono stato di salute e solo adesso ha potuto ricongiungersi con i suoi cari. In questi mesi la principessa ha dovuto saltare moltissimi impegni importanti come la festa di Sainte Devote, patrona del Principato, e soprattutto il compleanno dei figli, i gemelli di 7 anni Jacques e Gabrielle.

Non si sa molto riguardo a cosa sia successo davvero; pare che Charlène abbia contratto una brutta infezione otorinolaringoiatrica e che sia stata poi sottoposta a una serie di interventi chirurgici che l’hanno molto debilitata. Auguri di pronta e definitiva guarigione!