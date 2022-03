Gf Vip: vince Jessica Selassié

Alla fine si aggiudica la vittoria Jessica Selassié dopo ben 183 giorni di reclusione nella casa del Gf Vip. La principessa etiope ha battuto Davide Silvestri con il 62% delle preferenze. Una puntata densa di emozioni che inizia con l’ingresso a sorpresa del padrone di casa Alfonso Signorini per salutare gli inquilini della casa. Un bel video strappalacrime per rivivere i momenti più emozionanti di questi lunghi mesi e si dà il via alla gara. Il primo eliminato è Giucas Casella che soccombe contro Jessica che diventa la quinta finalista. La sfida prosegue in due televoti a coppie con Barù che va direttamente all'ultimo televoto a tre dopo un sorteggio fortunato.

Le coppie in sfida sono Davide contro Lulù e Jessica contro Delia. Ma la tensione è inframezzata da incontri emozionanti: Davide incontra la madre che lo fa commuovere, con l’arrivo inaspettato del padre (i due sono separati): “Ti sei comportato egregiamente, tutti ti amano e ti adorano. Per noi sei il vincitore”, gli riferiscono. Lulù rivede il fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto proprio in casa, l’ex nuotatore le dedica al piano la loro canzone, “22 settembre” di Ultimo. Sarà proprio Lulù a lasciare la casa da lì a breve, perdendo contro Davide. Tra Delia e Jessica, il pubblico salva quest'ultima, mentre la moglie di Alex Belli può riabbracciare il marito con cui si è ormai riappacificata. Il terzo classificato è Barù, e i due finalisti lasciano anche loro la casa dopo oltre 6 mesi di gara per ricevere in studio il verdetto finale: a vincere questa lunghissima edizione è Jessica Selassiè che batte Davide Silvestri.