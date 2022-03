TikTok, le diete estreme e i disturbi alimentari

Un’inchiesta del Wall Street Journal ha evidenziato un grave problema che serpeggia su TikTok: quello dei messaggi alimentari sbagliati che causano gravi conseguenze, soprattutto sui più giovani. Un gruppo di giornalisti si è iscritto a TikTok creando 100 account fasulli simulando account di giovani utenti con profili interessati alla cura di sé e al dimagrimento. Molti video contenevano nella descrizione, parole legate al mondo dei disturbi alimentari, ma con trucchi ortografici come numeri e asterischi al posto di alcune lettere, per aggirare la censura.

Tik Tok, dopo l’inchiesta, ha dichiarato: “Anche se l’esperimento condotto dal WSJ non riflette l’esperienza che la maggior parte delle persone ha su TikTok, anche una persona che ha quell’esperienza è una di troppo. Consentiamo la fruizione di contenuti educativi o orientati al recupero perché comprendiamo che possono aiutare le persone a vedere che c’è speranza, ma i contenuti che promuovono, normalizzano o glorificano un’alimentazione disordinata, sono proibiti”.

Molti studi hanno analizzato il legame tra l'insorgenza di un disturbo alimentare e il tempo passato sui social media ed è emerso che l'uso eccessivo dei social media è associato a una diminuzione dell'autostima e della soddisfazione e ad un aumento di sintomi depressivi. In Italia su 100 ragazze in età adolescenziale 10 soffrono di qualche disturbo collegato all'alimentazione, 1-2 delle forme più gravi come l'anoressia e la bulimia, le altre di manifestazioni sporadiche o temporanee.

I social media hanno un ruolo fondamentale, fosse anche solo perché è il luogo virtuale dove gli adolescenti trascorrono più tempo. Sarà fondamentale inserire sempre più controlli sui contenuti delle piattaforme social.