Caro bollette: l’imprenditore inventa il bonus energia per i dipendenti

L’aumento dei costi dell’energia, con conseguenti bollette vertiginose, sta tenendo banco in questi mesi e destando non poca preoccupazione. Un imprenditore di nome Andrea Beri, amministratore delegato di un’azienda in provincia di Lecco, ha deciso di aiutare i suoi dipendenti con un bonus direttamente in busta paga. La holding di cui l’azienda in questione fa parte, autoproduce energia elettrica, più di quanto ne consumi. Così il surplus generato viene venduto e il ricavato di 32 mila euro, ora è destinato ai 128 dipendenti che ricevono un bonus energia. "Il sistema di autoproduzione di energia in azienda ha dato benefici, vogliamo condividerli con i lavoratori. - ha dichiarato Andrea Beri - Stiamo vivendo un periodo di forti tensioni economiche e di grande impatto sociale il sistema di autoproduzione di energia nella nostra azienda ha portato dei benefici e quindi ho deciso di venire incontro ai miei dipendenti con il bonus energia, così potranno usufruire anche loro di questi vantaggi portati dal nostro impianto. So bene che 250 euro non sono la soluzione, ma sono comunque qualcosa di utile in un momento davvero delicato. Purtroppo temo che i prezzi di energia e gas non scenderanno nemmeno ad aprile e vedo che le iniziative attuali del Governo non sono risolutive. Con questa iniziativa ho cercato così di venire incontro ai miei dipendenti in un momento difficile per tutti”. Chapeau a questo imprenditore illuminato!