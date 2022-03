Il 18 marzo esce il nuovo iPhone SE 2022. Come sarà?

A brevissimo arriverà sul mercato il nuovo iPhone SE di terza generazione, la versione “economica” dello smartphone di Cupertino. Wired lo ha testato in anteprima e ha fatto alcune considerazioni che vi riproponiamo. Il design è lo stesso del modello precedente: Touch ID, schermo da 4,7 pollici e pulsante Home, d’altronde ha un appeal vincente. Le differenze che non si vedono sono molte però: il nuovissimo chip A15 Bionic di Apple e il 5G. L’iPhone SE è disponibile in tre colori: nero lucido, bianco latte e rosso, che però Apple ha voluto poeticamente chiamare “mezzanotte, galassia e Product Red”.

Lo schermo, di meno di 5 pollici è piccolo, ma lo smartphone è maneggevole e piacevole, anche con una cover inserita sta perfettamente in tasca. La fotocamera fa delle foto sorprendentemente buone grazie soprattutto alla tecnologia Apple che maneggia le foto, anche se non ha a disposizione un vero grandangolo, oggi “must” per gli appassionati di foto e social.

Ma veniamo al punto forte: il processore, gioiellino di casa Apple. A15 è il king dei chip per telefonini e rende rapidissimo e molto funzionale un telefono pensato per chi non ha da spendere una fortuna. Sul dispositivo è presente il sistema operativo iOS 15, anche questo nuovissimo, che ha tante piccole migliorie dovute al machine learning: tipo la possibilità di convertire automaticamente la foto di un documento in testo, rispettando la punteggiatura e la formattazione!

La confezione, infine è “ecofriendly” nel senso che all’interno c’è solo il telefono, niente caricabatterie o auricolari (si presuppone che uno già li possieda), ma solo un cavo lightning che finisce con una usb-C. In conclusione un telefono che per il suo prezzo, farà felice chi ha sempre voluto un iPhone, ma non vuole indebitarsi per averlo.