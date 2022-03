L’iPhone ora si sblocca anche con la mascherina indossata

L’aggiornamento del sistema operativo di iPhone porta con sé una serie di novità: una delle più attese e la possibilità di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale, anche se si indossa la mascherina. Perché funzioni gli occhi devono essere ben visibili ed è meglio non indossare cappelli o qualcosa che copra anche parzialmente la fronte.

Questa funzione sarà disponibile solo per gli ultimi modelli di iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max; praticamente tutti i modelli usciti negli ultimi due anni. Per attivare il riconoscimento con mascherina occorre aggiornare l’app e poi andare su Impostazioni, selezionare Face ID e codice e attivare la spunta su Usa Face ID con la mascherina. L’unico rammarico è che questa funzioni arrivi un po’ in ritardo, in un momento in cui si spera di abbandonare progressivamente l’uso delle mascherine, ma per il momento torna ancora utile.