Taranto: Bottiglie in plastica e lattina vuote in cambio di libri

Vicino Taranto c’è una libreria che regala libri a chi consegna rifiuti riciclabili come bottiglie di plastica e lattine vuote. Il progetto è realizzato dall’associazione locale Plasticaqquà Taranto, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Polizia Locale, che da qualche anno insieme lavorano alla sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata. In questo modo si ha un doppio beneficio; da un lato si ricicla, dall’altro si dona nuova vita a libri destinati a essere gettati via. La libreria è uno spazio all’aperto che si trova all’interno del Parco Cimino. Tutti i martedì del mese di marzo dalle 16:30 alle 18:30 e ogni due settimane ad aprile è possibile consegnare al banchetto dei volontari bottiglie di plastica, flaconi in plastica o lattine in alluminio e scegliere, per ogni 10, un libro tra quelli disponibili. La plastica è dunque come una moneta per l’acquisto di libri.

Ci sono però delle linee guida per la consegna dei rifiuti da riciclare, e sono quelle classiche della differenziata: i contenitori vanno lavati e le bottiglie schiacciate per il verso lungo e senza tappi. Tutta la plastica e l’alluminio viene poi consegnata a Kyma Ambiente – Amiu Taranto che si occupa del riciclo. Il progetto persegue così 2 obiettivi contemporaneamente: tutelare il territorio, e diffondere cultura.