10 motivi per cui bisogna piantare più alberi (anche in città)

I parchi in città non sono mai abbastanza: non sono solo belli e diventano luoghi di incontro, ma fanno bene all’ecosistema. Gli alberi, anche in città sono fondamentali, per molte ragioni, così come spiegato in un recente articolo di Focus:

Assorbono CO2 come ben sappiamo, e producono ossigeno.

come ben sappiamo, e producono ossigeno. Riducono l’inquinamento. Le loro fronde sono un filtro per il particolato fine, le cosiddette polveri sottili, dannose per la salute

le cosiddette polveri sottili, dannose per la salute Proteggono il suolo. Le loro radici rendono più stabili i terreni, diminuendo rischio frane , e conseguenze dovute ad alluvioni e allagamenti.

, e conseguenze dovute ad alluvioni e allagamenti. Ospitano gli animali. Sono l’habitat per tantissimi uccelli che vivono in città.

Sono l’habitat per tantissimi uccelli che vivono in città. Valorizzano gli immobili. Avere degli alberi vicino a casa, fa salire il prezzo dell’immobile, proprio per le qualità che le aree verdi hanno.

Avere degli alberi vicino a casa, fa salire il prezzo dell’immobile, proprio per le qualità che le aree verdi hanno. Sono un sostegno psicologico. Gli alberi, così come molti elementi naturali, rilassano e riducono i livelli di cortisolo (ormone dell’ansia e dello stress).

Gli alberi, così come molti elementi naturali, rilassano e riducono i livelli di cortisolo (ormone dell’ansia e dello stress). Proteggono dai rumori . Le fronde degli alberi attutiscono i caotici rumori della città

. Le fronde degli alberi attutiscono i caotici rumori della città Conservano una memoria storica. Molti alberi vivono per secoli, assistendo ad epoche diverse e cambiamenti storici; studiarli può rivelare informazioni sul passato.

Molti alberi vivono per secoli, assistendo ad epoche diverse e cambiamenti storici; studiarli può rivelare informazioni sul passato. Aiutano a risparmiare energia. Gli alberi infatti rinfrescano d’estate, creano ombra e aiutano a risparmiare sull'aria condizionata.

Gli alberi infatti rinfrescano d’estate, creano ombra e aiutano a risparmiare sull'aria condizionata. Puliscono l’acqua. Gli alberi hanno la capacità di purificare l'acqua piovana trattenendo idrocarburi e metalli pesanti. Sono quindi utili per migliorare la qualità delle falde acquifere.

Più alberi insomma, per città migliori!