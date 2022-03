Blues: è il nuovo treno ibrido di Trenitalia

In Italia oggi i bisogni energetici vengono soddisfatti ancora per il 31,1% dal petrolio e derivati, dal 40,6% dal gas naturale e dal 20,2% dalle fonti rinnovabili. Non siamo pronti per passare totalmente a fonti di energia rinnovabili o green, ma il cambiamento è avviato. In quest’ottica nasce il nuovo treno di Trenitalia, Blues: un treno a tripla alimentazione che ha già preso servizio sulle linee regionali. Può viaggiare sfruttando i motori diesel dove la linea elettrica non arriva, con il pantografo sulle linee elettriche o con le batterie per l'ultimo miglio o durante le soste in stazione. Così facendo si ha un risparmio di circa il 50% del carburante rispetto ai treni diesel, con conseguente riduzione di emissioni di CO2. Il treno è anche simbolo di avanguardia tecnologica ed ecologica: fa meno rumore, è costruito per il 95% utilizzando materiali riciclabili. Il treno è stato progettato per soddisfare le esigenze dei passeggeri odierni, in quest’ottica sono presenti diversi posti bici ed è aumentato lo spazio per disporre i bagagli. Questo è anche il primo treno regionale che ha un’area dedicata ai bambini, per proporre un viaggio divertente alle famiglie con i piccoli, ma anche per assicurare tranquillità agli altri passeggeri. Voi lo avete già visto in circolazione?