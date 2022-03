Il Principe Harry sempre più lontano dalla Royal Family: non sarà alla commemorazione del nonno

Il Principe Harry è distante ormai anni luce dal resto della famiglia reale. l’ultimo sgarro è l’annuncio della mancata partecipazione alle commemorazione organizzata per l’anniversario della scomparsa del Principe Filippo (il nonno), scomparso l’anno scorso. Il Principe ha giustificato la sua assenza dicendo che è preoccupato per la questione “sicurezza”, dal momento che avendo rinunciato agli impegni ufficiali con la Famiglia Reale non gode più del servizio di sicurezza normalmente destinato ai reali, ma la faccenda non torna visto che sembra che Harry volerà in Europa a metà aprile e prenderà parte agli Invictus Games. Secondo fonti della Casa Reale, la Regina avrebbe avuto notizia del rifiuto appena prima che la notizia fosse ufficiale, senza neanche il tempo di metabolizzare insomma. Un portavoce di Harry ha poi ufficializzato che Harry non partecipare alle commemorazioni del 29 marzo a Westminster perché “non si sente sicuro”. Si sentirà invece tranquillo di prendere parte agli Invictus Games, un evento sportivo dedicato ai veterani militari e fondato nel 2014 dallo stesso Harry. Il problema quindi forse non è l’Europa o la sicurezza, ma è proprio la Regina e tutto l’ambiente reale. È passato ormai parecchio tempo da quando nonna Elisabetta non vede i nipotini volati oltreoceano. La prossima occasione potrebbero essere le celebrazioni del Giubileo di Platino, ma pochi sono convinti della partecipazione di Harry e famiglia. Il principino non deve aver gradito le esternazioni della Regina che ha dichiarato che sarebbe felice se Camilla diventasse regina, una volta che Carlo sarà Re.