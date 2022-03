Sandra Bullock e l'addio (temporaneo) al set: “Ho bisogno di stare nel posto che mi rende più felice”

A 57 anni Sandra Bullock ha annunciato che si prenderà uno stop dal mondo del cinema: “Non so quanto durerà la pausa, ma ho bisogno di stare in un posto che mi rende più felice…a casa mia”, ha dichiarato l’attrice durante un’intervista a Entertainment Tonight. Bullock sente l’esigenza di passare più tempo con i figli dopo anni di impegni fittissimi sul set: “Prendo molto sul serio il mio lavoro quando sono al lavoro, ci sto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Voglio essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia. Ecco dove sarò per un po'". L’attrice, dopo la fine del matrimonio con Jesse G. James, è una madre single: ha adottato i due figli Louis di 12 anni e Laila di 10, ed è arrivato il momento di goderseli. L'attrice non è però sola, è fidanzata con il fotografo Bryan Randall, che ha già una figlia adulta, Skylar, da una precedente relazione.

Per vedere l’ultima fatica di Sandra Bullock, dovrete aspettare l’uscita di The Lost City, prevista per il 21 aprile, in cui reciterà a fianco di Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

Ecco il trailer: