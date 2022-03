Immensa Goggia: vince la sua terza coppa del mondo di discesa

Sofia Goggia ieri ha conquistato la sua terza coppa di discesa a Courchevel in Francia. Proprio qui l’anno prossimo si svolgeranno i Mondiali di sci alpino. Se pensiamo che solo a gennaio Goggia viveva un momento di sconforto assoluto, quella di ieri è una giornata ancora più eccezionale: caduta nel supergigante a Cortina d’Ampezzo aveva messo a rischio i Giochi olimpici i e la stagione, ma con grinta e determinazione è riuscita in un recupero lampo, tornando subito a vincere. Argento a Pechino 2022, superando infortunio e ansia. E adesso l’oro in questa coppa che segna il completo recupero. Sofia Goggia ha vinto ancora prima di effettuare la sua discesa decisiva, avendo lasciato indietro l’unica rivale insidiosa, la svizzera Corinne Suter, che ha chiuso con il momentaneo quanto tempo che non le consentiva di superare Goggia a 75 punti e prima in classifica.

In conferenza stampa, la campionessa ha dichiarato: “Sono ben contenta del 'globo', però devo ammettere che è stata una stagione stremante, ricca di tensioni non trascurabili. Che voto mi do? È stata una stagione da 7, è stata la mia più vincente in coppa del mondo, ho avuto tutto fino a gennaio, poi l'infortunio di Cortina ha ribaltato tutte le cose, ho dovuto ricostruire tutto. Da Cortina in poi ho sempre ragionato giorno per giorno. Ora ho la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto". Intanto, complimenti.