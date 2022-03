Covid: Draghi annuncia la fine delle restrizioni e il rilancio dell’economia

Con la fine dello stato di emergenza verrà a cadere quasi ogni restrizioneanti-Covid, ad annunciarlo ufficialmente è stato il premier Draghi durante la conferenza stampa fatta ieri sera: “Saranno tolte quasi tutte, l'economia riapre", ha annunciato Draghi, rivendicando la bontà del lavoro fatto in questi anni di emergenza sanitaria. Il Green Pass per il Premier è stato "un grande successo, che ci ha permesso di recuperare un po' di socialità". Così come i vaccini che hanno evitato decine di migliaia di morti. Dal primo maggio termina l'obbligo del Green pass. Le mascherine andranno portate al chiuso fino al 30 aprile. Decade la quarantena da contatto (in isolamento restano solo i contagiati) e via il limite alle capienze nelle strutture che torneranno al 100% delle presenze. Resta in vigore l’obbligo vaccinale per i sanitari di ospedali e RSA fino a fine anno.

Il Premier ha poi voluto ringraziare gli Italiani per gli sforzi fatti e il commissario Figliuolo per la volta nella lotta alla pandemia. L’emergenza (per il momento) è finita.