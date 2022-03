Jurassic Park: i dinosauri non erano come nel film

Jurassic Park è stato un film glorioso, ma dalla sua uscita sono passati quasi 30 anni e nel frattempo la scienza ha fatto passi da dinosauro, è il caso di dirlo. Le ricostruzioni fatte allora sono state in gran parte smentite da successivi studi e analisi fatte con metodi avanguardisti. Ad esempio il modo in cui i dinosauri camminavano non era esattamente come è stato rappresentato nel film di Spielberg. All’epoca si immaginava che i dinosauri camminassero con un’andatura al passo, simile a quella dei cammelli, oppure con piede singolo, simile a un cavallo lento. Oggi è stato possibile utilizzare un metodo che ricostruisce le andature, applicandolo a tre tracce fossili di Sauropodi giganti del Cretaceo inferiore, il più grande tra questi aveva un’impronta di 85 cm. Dall’analisi delle impronte, le ipotesi più probabili è che la loro andatura fosse più simile a quella degli elefanti. I dinosauri, però, erano più larghi e con una distribuzione del peso diversa, rispetto agli elefanti. Secondo le simulazioni fatte è probabile che i dinosauri avessero un’andatura molto pià simile a un rinoceronte o a un ippopotamo. Ve li immaginate i dinosauri di Jurassic Park, muoversi così? Forse è andata bene che 30 anni fa non si sapesse come camminassero davvero!