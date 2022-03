In arrivo una tempesta di sabbia dal Sahara: si tingerà tutto di rosso

Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello. La saggezza popolare parla chiaro e infatti questo mese di marzo ci sta regalando grandi sbalzi di temperature e varietà climatiche. In arrivo nei prossimi giorni una tempesta di sabbia del Sahara che trasformerà il paesaggio in un set distopico inquietante, ma niente paura, è solo sabbia. L’atmosfera surreale ha già raggiunto Spagna e Francia che hanno popolato i social con immagini di grande impatto visivo. Tutti con il telefono alla mano per immortalare il cielo che venerdì 17 dovrebbe tingersi di rosso; non solo, ma lo scirocco regalerà folate di aria calda e porterà con sé grandi quantità di pulviscolo atmosferico.

La concentrazione maggiore di sabbia ci sarà sulle regioni centro-meridionali: Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana e Campania. Tutto molto affascinante, se non fosse che sono previsti anche temporali, quindi preparatevi a vedere tutto imbrattato di fango rossastro. Però le foto verranno benissimo, soprattutto al tramonto e all’alba.

Believe it or not, this is Sierra Nevada SKI resort in southern #Spain, transformed by a thick plume of #SaharanDust.

From the station's webcam and via @CLIMATEwBORDERS https://t.co/gHF85ut2Gx pic.twitter.com/Xg9j2vTk73