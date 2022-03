Cristina Chiabotto aspetta il secondo figlio

Il settimanale Diva & Donna ha rivelato che la conduttrice Cristina Chiabotto è nuovamente in dolce attesa. A maggio 2021 ha dato alla luce la primogenita Luce Maria, avuta con il marito Marco Roscio, e ora i due stanno per dare un fratellino alla prima arrivata. La coppia ha dimostrato di essere subito follemente innamorata: dopo un anno dal loro incontro, avvenuto allo stadio grazie ad amici comuni, è arrivato il matrimonio, celebrato all’interno della Reggia di Venaria, vicino a Torino. Poco dopo è arrivata Luce Maria. Il nome Maria è stato messo per omaggiare la nonna paterna della conduttrice, morta a causa del Covid19 nel 2020 e a cui Chiabotto era molto legata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)



Prime dell’attuale marito, Cristina Chiabotto è stata legata sentimentalmente dal 2005 al 2017 all'attore Fabio Fulco, conosciuto durante la trasmissione televisiva Ballando con le stelle del 2005. Ora la conduttrice prosegue la sua pausa lavorativa per godersi la maternità e i primi mesi di via della piccola Luce Maria. Congratulazioni.