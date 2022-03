Bere molto accelera il metabolismo e aiuta a perdere peso

Sarebbe un sogno se bastasse bere acqua per perdere peso. Non è proprio così infatti, ma bere molto acqua e spesso, aiuta ad accelerare il metabolismo. In generale bere molto è una buona abitudine: idratarsi aiuta a eliminare le tossine, favorisce il trasporto dei nutrienti verso le cellule e tiene correttamente idratate le mucose del naso e della gola.

Il perché l’acqua è così importante può essere ricollegato a un altro fenomeno: la termogenesi, cioè la produzione di calore dell’organismo. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che bere più acqua aiuta a stimolare il metabolismo e a bruciare più calorie. In particolare uno studio pubblicato sul The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha evidenziato che bere due bicchieri d’acqua a temperatura ambiente (22°C), aumentava del 30% il tasso metabolico sia degli uomini che delle donne. Questo aumento iniziava 10 minuti dopo aver bevuto e aveva il suo culmine 30-40 minuti dopo. Proprio perché l’acqua passa da temperatura ambiente a 37 gradi quando si trova nel nostro organismo e questo processo brucia grassi e carboidrati. Bere, soprattutto lontano dai pasti, diventa fondamentale: riempite una borraccia e fissate degli obiettivi di acqua da bere a giorno. Sarà una bella sfida di salute!