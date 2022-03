Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno: come si fa a dormire bene?

Oggi, 18 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Sonno. Lo slogan della ricorrenza è: qualità del sonno, mente sana, mondo felice. La giornata, infatti, nasce per ribadire l’importanza di dormire bene per avere un buono stato di salute fisica e mentale. Negli ultimi due anni, anche a causa dello stress da pandemia, sono aumentate le persone che dormono poco e male. Il professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, intervistato da Fanpage, ha dato alcune risposte e consigli riguardo all’insonnia.

"Durante il lockdown abbiamo abusato della tecnologia – ha spiegato il prof. Ferini Strambi – e ci siamo portati dietro, anche ora che è finito, quest'abitudine. Se oggi il sonno è disturbato è anche perché siamo abituati a dormire con lo smartphone sul comodino, lo guardiamo mentre siamo a letto, scrolliamo social e pagine internet prima di addormentarci”. La tecnologia a volte può essere un ostacolo al sonno, ma l’ansia lo è ancor di più: " Il 40% delle persone che ha difficoltà di addormentamento soffre di ansia.. La sera dobbiamo cercare proprio di spegnere il cervello, disattivare i centri della veglia e questo non può succedere se si comincia a pensare a quello che si deve fare o a quello che si è fatto durante la giornata. Il rischio è quello di restare iperattivati”. Qui rientra in gioco il vecchio trucco di contare le pecorelle, o in alternativa ci sono alcune piccole accortezze da mettere in pratica:

La luce deve essere soffusa, anche prima di addormentarsi, evitare l'esposizione a fonti di luce come schermi e smartphone che contrastano la produzione di melatonina, necessaria per regolare il ritmo del sonno.

Occorre rispettare una routine quanto più possibile invariata: andare a dormire alla stessa ora e fissare la sveglia alla stessa ora.

Non mangiare pesante prima di coricarsi ed evitare di consumare alcol, caffeina e sostanze stimolanti alla sera perché contrastano on la conciliazione del sonno.

Ben venga l'attività fisica, ma mai dopo cena : bisogna "spegnere" i circuiti della mente, che lo sport invece stimola continuamente.

La temperatura della stanza da letto è importante: dovrebbe essere inferiore a quella delle altre stanze della casa, ma non scendere sotto i 18 gradi.

In generale evitare l’utilizzo di sonniferi fai da te; se si hanno seri problemi di insonnia è necessario consultare uno specialista per trovare la terapia più corretta e non necessariamente farmacologica.