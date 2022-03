Il 19 marzo è la festa del papà: come mai questa data?

Nei paesi cattolici come il nostro e come Spagna e Portogallo, la festa del papà si celebra il 19 marzo. Come mai? Per la tradizione cattolica, il 19 marzo sarebbe la data di morte di San Giuseppe, padre adottivo di Gesù e papà per eccellenza. La festività è nata a inizio del ventesimo secolo un po’ per par condicio, essendo già in vigore la festa della mamma. La Chiesa già nel 1871 aveva proclamato San Giuseppe come protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Ma nel resto del mondo le cose sono diverse: negli USA la festa è decisamente più recente e si celebra la terza domenica di giugno; fu proclamata festa nazionale nel 1966 dal presidente Lyndon B. Johnson. L’idea originaria sarebbe stata ispirata da un sermone fatto in occasione della festa della mamma.

In Germania il giorno scelto è ancora un altro e coincide con il giorno dell’Ascensione, una festa che cade 40 giorni dopo la Pasqua, la festività si chiama Männertag o Herrentag, “giorno degli uomini”, ed è una festa piuttosto molesta in cui gruppi di uomini spingono un carretto pieno di bevande alcoliche e fanno casino per le vie delle città. Una tradizione che risalirebbe all'Ottocento e che forse non esalta molto le qualità che un padre di famiglia dovrebbe avere, ma le tradizioni sono sacre, si sa. Nel resto del mondo la festività cade la terza domenica di giugno, come negli USA.