Nuova offerta di lavoro a Buckingham Palace: ecco di cosa si tratta

La Regina Elisabetta ha già annunciato che vivrà nel Castello di Windsor, dove finora trascorreva solo weekend e festività; in realtà a causa di una serie di vicissitudini si è di fatto già trasferita lì. Tra Covid, la sepoltura del compianto Filippo e i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace, è stato inevitabile. La storica dimora reale, invece, accoglierà Carlo e Camilla quando lui diventerà re. In prospettiva serve una bella rinnovata al palazzo e per questo c’è una bella offerta di lavoro in ballo.

AAA cercasi esperto decoratore: la figura si occuperà sia degli interni che degli esterni del maniero a cui non viene messa mano in maniera importante dal 1952, anno di incoronamento della Regina Elisabetta. La persona prescelta dovrà provvedere a tutti i sopralluoghi in struttura, ma verrà lautamente ricompensata: lo stipendio sarà di 30mila sterline l’anno per i prossimi 5 anni; il lavoro è full time per 40 ore a settimana con ottime condizioni che prevedono “un regime pensionistico del 15% del contributo del datore di lavoro, 33 giorni di ferie annuali, compresi i giorni festivi, e l’accesso alla formazione e allo sviluppo”. Senza contare il prestigio che darebbe un lavoro così nel CV personale.

Il budget per i lavori ovviamente è più che adeguato: 150000 sterline che verranno impiegate nel restyling di palazzo e che peseranno sulle tasche inglesi, cosa che non è stata molto gradita dai sudditi che vorrebbero che fosse la Corona a finanziare il tutto. Se pensate di potervi candidare, sappiate che è possibile farlo fino alle 23:55 del 3 aprile 2022.