Comprano una statua da 6mila euro ma è di Canova e ne vale milioni

Una coppia inglese aveva in giardino una statua del Canova e non ne aveva idea. Avevano comprato la statua per 5200 sterline, circa 20 anni fa. Solo molto dopo hanno scoperto di essere entrati in possesso di una miniera d’oro. Si tratta infatti della “Maddalena giacente” di Antonio Canova, perduta per mezzo secolo.

La Maddalena giacente una delle ultime sculture in marmo realizzate da Canova prima della sua morte, avvenuta nel 1822: rappresenta Maria Maddalena in estasi e fu commissionata dal primo ministro britannico Robert Jenkinson, secondo conte di Liverpool. Passando di mano si perse la paternità dell’opera che rimase catalogata come “figura classica”. A confermare l'autenticità dell’opera ci pensa Mario Guderzo, eminente studioso di Canova: “La scoperta è di fondamentale importanza per la storia del collezionismo e la storia dell’arte – ha dichiarato – Testimonia l’intenso processo creativo dell’opera dello scultore italiano che fu un testimone fondamentale del suo tempo. La riscoperta della “Maddalena giacente” porta a conclusione una storia molto particolare degna di un romanzo, di un marmo di significativo valore storico e di grande bellezza estetica prodotto da Canova negli ultimi anni della sua attività artistica”.

La coppia ha deciso di mettere all’asta l'opera, visto il suo immenso valore e la statua sarà battuta a luglio dalla casa d’aste Christie’s per un valore stimato tra i 5 e gli 8 milioni di sterline. Bel colpo per la coppietta inglese!