Kate Middleton e il principe WIlliam e il primo viaggio ufficiale post pandemia tra polemiche e danze

I duchi di Cambridge sono arrivati sabato nel Belize per il primo royal tour post pandemico. Ufficialmente il viaggio è organizzato per celebrare il Giubileo di Platino, ma implicitamente sembra che i duchi si trovino in queste ex colonie per rafforzare con loro i rapporti. L’accoglienza iniziale non è stata delle migliori, visto che la prima tappa del tour in una piantagione di cacao nel villaggio di Indian Creek è saltata a causa di una protesta locale per una disputa sulla proprietà di un territorio rivendicato dall'organizzazione caritatevole Flora e Fauna di cui William è patrono e che la popolazione vuole che sia di proprietà pubblica.

I due duchi sono andati direttamente a Belize City dove hanno incontrato il primo ministro Johnny Briceno e poi in un villaggio di nome Hopkins si sono lanciati in alcune danze locali con la gente del posto, ricevendo i complimenti dei nativi: “È stato un piacere ballare con William –, ha dichiarato alla Bbc la signora signora Cacho, 57 anni – Il principe ha il ritmo nel sangue. Anche Kate è stata bravissima”

La coppia ha poi visitato una piantagione di cacao, per cui il Principe ha ironicamente chiesto di lavorare in futuro, e ora sarà il turno di Giamaica e delle Bahamas, qui assisteranno a una regata organizzata per omaggiare i 7 anni di regno di Elisabetta II. Tutte le loro avventure di viaggio sono testimoniate dal profilo Instagram ufficiale della coppia che è seguitissimo in tutto il mondo.