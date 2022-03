Il labrador è il cane più popolare (negli USA)

Per il trentunesimo anno consecutivo il labrador si riconferma come il cane più amato negli Stati Uniti. A seguire troviamo il Bulldog Francese e il Golden Retriever. A rivelarlo è la consueta classifica annuale stilata dalla ong American Kennel Club. Al quarto posto tra i cani preferiti dagli americani c'è il Pastore Tedesco, seguito dal Barboncino. Poi il Beagle, Rottweiler, Pointer Tedesco a pelo corto e il Bassotto. Il labrador è tanto amato per il suo carattere d’oro: buono, originariamente era un cane da lavoro, oggi è uno dei cani più impiegati nei servizi di assistenza e soccorso.

A sorprendere è il grande ritorno del barboncino che se una volta piaceva molto, mancava da un bel po' dalla parte alta della classifica e adesso lo ritroviamo al quinti posto per la prima volta dal 1997. La pandemia ha convinto molte famiglie a prendere un cane, ad esempio in Italia si tre milioni e mezzo di italiani si siano decisi proprio grazie al lockdown a predere un animale da compagnia. Non solo cani di razza, ma anche tante adozioni dal canile e di cani randagi. Non per niente settori come quelli del pet food e dei medicinali veterinari sono in forte crescita. Cani e gatti sono stati parte della terapia per affrontare questa lunga pandemia, a prescindere dalla razza!