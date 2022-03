Inps: nel 2021 + 25% di assunzioni, ma molti sono stagionali

La crescita è ripartita da marzo 2021 e sta dando i primi frutti. L’inps ha registrato un +25 di assunzioni nell’anno rispetto ai 12 mesi precedenti: 7.168.000 i posti di lavoro attivati, contro 6.476.000 cessazioni per un saldo di 692mila assunzioni. I contratti che vanno per la maggiore sono quelli stagionali che segnano +40% e di apprendistato con +30%. Solo +15% le assunzioni a tempo indeterminato. Ad assumere soprattutto le imprese maggiori, quelle con oltre 99 dipendenti che hanno registrato il +32%, più caute le aziende minori. La fine del blocco dei licenziamenti, scaduto il 1 luglio 2021, non ha causato eccessivi scossoni e licenziamenti di massa.

Anche la cassa integrazione diminuisce: gli interventi di cassa integrazione in deroga sono stati pari a 3,8 milioni di ore autorizzate a febbraio 2022. A febbraio 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 67,7 milioni con una variazione tendenziale del -94,5%!

In generale il rapporto INPS dimostra la grande dinamicità del mondo del lavoro, pronto a prendere nuove forme dopo l’enorme battuta d’arresto causata dalla pandemia.